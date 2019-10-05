Haberler » Güncel » Haber

Şanlıurfa'da askeri otobüs ile tır çarpıştı: 16 asker yaralı

Şanlıurfa'da askeri otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 asker yaralandı.

05.10.2019 19:46
Şanlıurfa'da askeri otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 KS 840 plakalı askeri midibüs, aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 16 asker yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Şanlıurfa'da 16 askerin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Suruç ilçesine bağlı kırsal Taşhöyük Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tırın bir kavga nedeniyle önlem almaya giden askerlerin içinde bulunduğu otobüse çarpması sonucu 16 asker yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki tırın dönüş yapmaya çalışan otobüse çarptığı gözlendi.
(Sinan Özdemir/İHA)
Şanlıurfa'da askeri otobüs ile tır çarpıştı: 16 asker yaralı

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:01 Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı
00:01 Adana Lezzet Festivali'nin gala gecesi düzenlendi
00:00 Karaköy'de dehşet
00:00 Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusu
00:00 Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi
00:00 İBB'nin yeni kültür sanat sezonu açıldı
00:00 Tem bağlantı yolu'nda devrilen kamyonette 3 kişi ölümden döndü