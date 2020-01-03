Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da ateş ettiği iki kardeşinden birini öldüren şüpheli tutuklandı - Haber

Şanlıurfa'da ateş ettiği iki kardeşinden birini öldüren şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da ateş açtığı iki kardeşinden birinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

03.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:13
'da ateş açtığı iki kardeşinden birinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesinde dün iki kardeşin bir otomobilde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtlarından failin İsrafil Deniz olduğunu belirledi.
Ölen İbrahim ve yaralanan Mikail Deniz'in ortanca kardeşi olduğu anlaşılan İsrafil Deniz, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Olayın miras paylaşımı konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.
Şanlıurfa'da dün bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda iki kardeşten biri ölmüş, diğeri yaralanmıştı.
Şanlıurfa'da ateş ettiği iki kardeşinden birini öldüren şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28   Vanlı kuzenler, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı - Haber
17:28   İstinaf Mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
17:28   İstinaf, Ahmet Altan'ın cezasını uygun buldu - Haber
17:27   Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede - Haber
17:27   Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:30:52