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Şanlıurfa'da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

- Şanlıurfa'da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı Komşuların bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralandı Bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralanırken 8 kişi ise gözaltına alındıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aynı apartmanda oturan iki komşu aile arasında çıkan bahçeye çöp atma kavgasında...

05.08.2019 19:03
Şanlıurfa'da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı
- Şanlıurfa'da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı
Komşuların bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralandı
Bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralanırken 8 kişi ise gözaltına alındı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aynı apartmanda oturan iki komşu aile arasında çıkan bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralanırken 8 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde çıktı. İddiaya göre aynı apartmanda oturan iki komşu arasında bahçeye çöp atma kavgası yaşandı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırırken kavgayı ayıran polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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