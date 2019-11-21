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Şanlıurfa'da balığa rağbet arttı

Şanlıurfa'da havaların soğumasıyla vatandaşların balığa ilgisi arttı.

21.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:02Şanlıurfa'da balığa rağbet arttı

'da havaların soğumasıyla vatandaşların balığa ilgisi arttı.


Kentte balıklar vitrindeki yerini alırken, balık fiyatları da türlerine göre kilosu, 15 ila 35 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Balığın kalbe iyi geldiğini belirten balıkçı Behçet Silli, "Allah izin verirse 10 güne kadar havalar soğuyunca balığa rağbet daha da artacaktır. Balık kalbin ilacıdır, damarların ilacıdır, omegası yüksektir. Halkımız bol bol balık tüketsinler, faydası çoktur. Fiyatlarda geçen yıla göre bir değişme olmadı. Hamsinin kilosu 15 ile 20 arası değişiyor, palamutun kilosu 25 lira, çupranın fiyatı 35 liradır" dedi.


Balık tezgahından levrek ve çupra alan vatandaş Mehmet Güneş da, "Şanlıurfa'ya günlük taze balık getiren Karadeniz balıkçılarını daima tercih ediyoruz. Buraya da her gün taze geliyor. Zaten insan vücuduna da faydalı olduğu için haftada bir defa tüketiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA


Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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