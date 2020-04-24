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Şanlıurfa'da balkonlarda 100'üncü yıl coşkusu

Şanlıurfa'da balkonlarda 100'üncü yıl coşkusuŞANLIURFA'da bu yıl 100'üncü yıldönümü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balkonlarda İstiklal marşı okundu.

24.04.2020 00:03 | Son Güncelleme: 24.04.2020 02:59
Şanlıurfa'da balkonlarda 100'üncü yıl coşkusu
ŞANLIURFA'da bu yıl 100'üncü yıldönümü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balkonlarda İstiklal marşı okundu. Islık ve alkışların yükseldiği balkonlarda bayraklar dakikalarca dalgalandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl tüm yurtta ilk kez evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dolayısıyla Şanlıurfa'da balkonlar şenlendi. Saat 21.00 evlerinin balkonuna aileleriyle birlikte çıkan çocuklar, önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal marşını okudu. Renkli görüntülerin yaşandığı balkonlarda uzun süre alkış ve ıslıklar susmadı. Kutlamalara polis ve zabıta ekipleri ise siren çalarak eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise polisleri görünce çocuklarıyla birlikteTürk bayrağıyla yasak olmasına rağmen sokağa çıkarak İstiklal marşını okudu. Kutlamalarda Suriyeli çocuklar ise tekbir getirip otomobilde çalınan haraketli parça eşliğinde halay çektikten sonra evlerine gitti. Şanlıurfa’da balkonlarda 100’üncü yıl coşkusu

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, 23 Nisan, Güncel , Haber
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