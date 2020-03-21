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Şanlıurfa'da banklar kaldırıldı

Şanlıurfa'da banklar kaldırıldıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan önlem ve uyarılara rağmen vatandaşların açık alanlara çıkması yerel yöneticiler yeni önlemleri almak zorunda kaldı.

21.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:42
Şanlıurfa 'da banklar kaldırıldı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan önlem ve uyarılara rağmen vatandaşların açık alanlara çıkması yerel yöneticiler yeni önlemleri almak zorunda kaldı. Bu kapsamda Şanlıurfa'da kentin simgesi Balıklıgöl ile parklardaki banklar kaldırıldı.
Dünyada can almaya devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen kullanılmasına devam edilmesi üzerime Şanlıurfa genelinde belediye tarafından banklat kaldırıldı. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturduğu banklar, yerinden sökülüp, geçici süreliğine depoya kaldırıldı.
Evde canları sıkıldığı için sokağa çıkan ve kahvehanelerin de kapalı olması nedeniyle Balıklıgöl'e gelen çok sayıdaki yaşlı ise bankların sökülmesi karşısında şaşkınlık yaşadı. Nerede oturacaklarına şaşıran yaşlılar, bu kez çimlerde ve kaldırımlarda oturarak zaman geçirdi.
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Şanlıurfa’da banklar kaldırıldı

Kaynak: DHA

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Şanlıurfa'da banklar kaldırıldı
Etiketler : Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel

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