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Şanlıurfa'da Barış Pınarı Harekatı nedeniyle tahliyeler

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününden itibaren vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerinden 11 bin 423 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

18.10.2019 18:07Şanlıurfa'da Barış Pınarı Harekatı nedeniyle tahliyeler
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününden itibaren vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerinden 11 bin 423 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Vali Erin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye sınırı boyunca yuvalanan terör gruplarını bertaraf etmek amacıyla başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na tüm dünyanın odaklandığını belirtti.
Böylesine büyük bir operasyonda milletin birlik ve beraberlik anlayışının ortaya konduğunu ve bunun çok önemli olduğunu aktaran Erin, şunları kaydetti:
"Can güvenliği nedeniyle Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerimizden 11 bin 423 kişi tahliye edilmiş, bunlardan bin 486 kişi kamu kurumlarına ait pansiyon ve misafirhanelere yerleştirilmiş, 9 bin 937 kişi ise akrabalarının yanına yerleşmiştir. Söz konusu vatan olunca varını yoğunu feda etmeyi göze alan milletimizi, akrabalarına kapılarını açan değerli Şanlıurfalıları, evlerinden güvenlik nedeniyle ayrılmak zorunda kalan herkese evini tahsis etmeye hazır olduğunu kamu kurumlarımıza ve sosyal medya aracılığıyla herkese duyuran tüm kardeşlerimi, birlik ve beraberliğimize sundukları katkılardan dolayı tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum."
Ayni ve nakdi yardımlar yapıldı
Öte yandan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında tahliye edilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için İl Koordinasyon ve Harekat Merkezince belirlenen bin 819 kişiye 1 milyon liranın üzerinde nakdi yardım yapıldığı ifade edildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kanalıyla gerçekleştirilen nakdi yardımların yanı sıra Türk Kızılay aracılığıyla da Harran Geçici Barınma Merkezi'nde kalan insanlar için sabah, öğlen ve akşam yemek dağıtımı yapıldığı, pansiyonlara yerleştirilen vatandaşların iaşelerinin de İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi tarafından temin edildiği belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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