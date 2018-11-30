Şanlıurfa'da "Başarıda Arkadaş Seçimi" Konferansı

Şanlıurfa
'da "Başarıda Arkadaş Seçimi" konulu konferans düzenlendi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB ) Anadolu Lisesi
konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte gazeteci-yazar Metin Özmen, başarıda arkadaş seçiminde dikkat edilecek hususları anlattı.
Özmen, başarının en önemli adımlarında birinin doğru arkadaş seçimi olduğunu belirtti.
Doğru arkadaş seçimi yapan öğrencilerin başarıyı daha hızlı yakaladığını dile getiren Özmen, okul çağında yanlış arkadaş seçiminin zararları, sosyal medya arkadaşlıklarının olumsuz yönleri, kız-erkek arkadaşlıkları ve erken evliliğin öğrencilik hayatına olumsuz yansımaları ile yanlış arkadaş seçiminin bağımlılığa etkisi konularını örneklerle anlattı.
Konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Özmen, "Başarıda Arkadaş Seçimi" konulu kitabını imzaladı.
Konferansın çok verimli geçtiğini belirten öğrenciler, gazeteci Özmen'e teşekkür etti.
Türkiye,Şanlıurfa