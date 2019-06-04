Şanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyareti

ŞANLIURFA'da, sabah camilere akın edip bayram namazını kılan vatandaşlar, ardından mezarlıklara giderek dua etti. Sabah Balıklıgöl
Platosu'nda bulunan Dergah
Camisi'ne akın vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu. Namazın ardından cami imamının verdiği hutbe dinlendi. Vatandaşlar, daha sonra cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturarak birbirleriyle bayramlaştı. Camiden çıkanlar kent merkezinde bulunan mezarlıklara giderek kaybettikleri yakınları için dua okudu.
- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
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