Haberler » Güncel » Haber

Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu

Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğuŞanlıurfa'da bir restoranın işletmecisi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara yarım ton et döner ikram etti.

26.09.2019 18:17
Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu
Şanlıurfa'da bir restoranın işletmecisi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara yarım ton et döner ikram etti. Vatandaşlar bedava et dürümünü almak için metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.
Bir döner zincirinin Şanlıurfa şubesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 500 kilo sandviç et döneri dağıttı. Bedava et dönerin dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş iş yeri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, dakikalarca döner sırası bekledi. Muharrem Ayı nedeniyle her gün bir şubede ikram olacağını kaydeden işletme müdürü Mehmet Selim Özbay, Her gün bir şubemizde döner ve ayran ikramında bulunuyoruz. Bugün de Şanlıurfa şubemizde aşure ayı nedeniyle 500 kilo et dağıtacağız diye konuştu.
Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu

Muharrem Ayı, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:25 Kuyruksuz doğan 2 yavru köpek ilgi odağı oldu
19:23 Dere kenarında yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
19:22 'Dumansız araç' denetiminde 597 sürücüye ceza
19:20 Deprem uzmanından önemli deprem açıklaması
19:20 İstanbul'daki deprem
19:20 E-5'te deprem trafiği havadan görüntülendi
19:20 Depremin ardından İstanbul trafiğinde son durum