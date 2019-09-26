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Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da bir iş yerinin bedava döner dağıttığını duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

26.09.2019 20:06Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu
ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da bir iş yerinin bedava döner dağıttığını duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Şanlıurfa'da bir iş yeri, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara yarım ton bedava döner dağıttı. Bedava döner dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise iş yerinin bulunduğu yere akın etti. Vatandaşlar, bedava dağıtılan dönerden almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Sıraya giren yüzlerce kişi, onlarca metrelik kuyruk oluşturdu.

İş yeri sorumlusu Ahmet Başçı, "Vatandaşımızdan kazandığımızı vatandaşımıza ikram etmesi için her ilde her gün yarım ton yani 500 kilogramlık dönerimizi tüm vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Şanlıurfalılarımız için bugüne özel yarım tonluk dönerimiz var, herkese afiyet olsun" dedi.

Döner yemek için sırada bekleyen vatandaşlar da ücretsiz döner ve ayran ikramında bulunan iş yerine teşekkür etti. Yarım ton dönerin yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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