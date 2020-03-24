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Şanlıurfa'da belediye başkanından 3 dilde "Evde kal" çağrısı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yayınladığı videoda Türkçe, Kürtçe ve Arapça evde kalma çağrısı yaptı.

24.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:20
Şanlıurfa'da belediye başkanından 3 dilde
Şanlıurfa 'nın Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yayınladığı videoda Türkçe, Kürtçe ve Arapça evde kalma çağrısı yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuş, koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında yürüttükleri çalışmaları anlattığı video paylaştı.
Videoda, yerel yönetimler olarak 24 saat, virüse karşı tüm önlemleri alarak çalışmalar yaptıklarını belirten Kuş, "Bizler bütün gayretleri sizler için sarf ediyoruz. Sizden beklentimiz, bu sıkıntılı günlerde evinizde kalmanız. Şanlıurfalı hemşerilerim, unutmayalım ki evde hayat var." ifadelerini kullandı.
Kuş, konuşmasının sonunda Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak "Sevdikleriniz ve sağlığınız için lütfen evde kalın" çağrısında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel

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