Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da bıçak ve tüfekli kavga 1 ölü - Haber

Şanlıurfa'da bıçak ve tüfekli kavga 1 ölü

Şanlıurfa'da bıçak ve tüfekli kavga 1 ölüŞanlıurfa'da iki grup arasında çıkan, bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Müslüm Akkuş (25), yaşamını yitirdi.

26.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:33
'da bıçak ve tüfekli kavga 1 ölü
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan, bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Müslüm Akkuş (25), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçak ve av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla vurulan Müslüm Akkuş yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Akkuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akkuş'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Mahallede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'da bıçak ve tüfekli kavga 1 ölü

Şanlıurfa, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:16 Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı
17:16 Burdur'da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
17:16 ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararı Gazze'de protesto edildi
17:15 Estetik kaygıları gideren varis tedavisi
17:14 Filistin'liler İsrailin yerleşim politikasını ve ABD'yi protesto ediyor
17:12 Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: 4 ölü, 20 yaralı
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
23:36 Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum
26.11.2019 17:17:42