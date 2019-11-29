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Şanlıurfa'da bıçaklanarak hastane önüne bırakılan genç öldü

Şanlıurfa'da bıçaklandıktan sonra yaralı halde hastane önüne bırakılan genç, hayatını kaybetti.

29.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:58Şanlıurfa'da bıçaklanarak hastane önüne bırakılan genç öldü
'da bıçaklandıktan sonra yaralı halde hastane önüne bırakılan genç, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesindeki özel bir hastanenin önüne gelen bir otomobildeki şüpheliler, yaralı bir kişiyi bırakarak kaçtı.
Görevliler tarafından hastanede tedavi altına alınan yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yapılan incelemede aldığı bıçak yaralarından dolayı öldüğü tespit edilen kişinin, 26 yaşındaki Yakup Bendaş olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, Bendaş'ı hastane önüne bırakıp kaçan otomobildeki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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