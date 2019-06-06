06.06.2019 15:37
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Şanlıurfa'da biçerdövere sıkışan kişi öldü

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde biçerdövere sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde biçerdövere sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Hasan Yılmaz (23), Buket Mahallesi'nde tarlada biçerdöverle hasat yaptığı sırada makinenin helezon kısmına saman sapları sıkıştı.
Yılmaz, çalışır durumdaki aracını temizleye çalışırken helezona kapılarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hasan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Hasan Yılmaz, Akçakale, Şanlıurfa, Güncel