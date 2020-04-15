Şanlıurfa'da bin 369 mahkum izne çıkarıldı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Şanlıurfa'da cezaevlerindeki hükümlülerin tahliyesine başlandı.
15.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:54
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Şanlıurfa'daki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bin 369 hükümlü izne çıktı. Mahkumların 31 Mayıs'a kadar izine çıkarıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA