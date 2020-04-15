Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Şanlıurfa'da bin 369 mahkum izne çıkarıldı

Şanlıurfa'da bin 369 mahkum izne çıkarıldı TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Şanlıurfa'da cezaevlerindeki hükümlülerin tahliyesine başlandı.

15.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:31
Şanlıurfa 'da bin 369 mahkum izne çıkarıldı
ŞANLIURFA - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Şanlıurfa'da cezaevlerindeki hükümlülerin tahliyesine başlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Şanlıurfa'daki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bin 369 hükümlü izne çıktı. Mahkumların 31 Mayıs'a kadar izine çıkarıldığı öğrenildi. Şanlıurfa’da bin 369 mahkum izne çıkarıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
1 aydır koronavirüs tedavisi gören Terim, müjdeli haberi verdi Haberler
1 aydır koronavirüs tedavisi gören Terim, müjdeli haberi verdi
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Haberler
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Haberler ›› genel ››Şanlıurfa'da bin 369 mahkum izne çıkarıldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:14: Diyarbakır'da bir ilk: Milli Eğitim Müdürülüğü öğrenciler için online ders kanalı açtı - Haberler 19:12: Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi 19:12: Brezilyalı 99 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Covid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazandı - Haberler 19:10: ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu - Haberler 18:56: Muğla'da itfaiye erleri yangından etkilenen yavru kedileri suni teneffüsle kurtardı - Haberler 18:56: Yeni Zelanda'da başbakan, bakanlar ve kamu idarecilerinin maaşlarında yüzde 20 kesinti - Haberler 18:47: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor 17:08: Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü