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Şanlıurfa'da bin vatandaşa aşure ikram edildi

Şanlıurfa'da Muharrem ayı dolayısıyla Eyyüp Peygamber Camii cemaati tarafından yaklaşık bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

24.09.2019 17:13Şanlıurfa'da bin vatandaşa aşure ikram edildi
Şanlıurfa'da Muharrem ayı dolayısıyla Eyyüp Peygamber Camii cemaati tarafından yaklaşık bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in himayelerinde, Eyyüp Peygamber Camii cemaatinin katkılarıyla dağıtılan aşure, geçtiğimiz Ramazan ayında Valilik koordinesinde hizmete alınan Said İyilik Aşevi'nde hazırlandı. Bir günlüğüne cami cemaati ve İnsani Yardım Platformu'na tahsis edilen aşevinde kazanlarda hazırlanan aşure, Eyyüp Peygamber Makamını ziyaret etmeye gelen yaklaşık bin vatandaşa ikram edildi. Büyük ilgi gören aşure ikramı kısa sürede sona erirken, ikramı organize eden cami cemaati, yer tahsisi konusunda desteklerinden dolayı Vali Erin'e teşekkür ederek tüm Şanlıurfalıların Muharrem ayını tebrik etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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