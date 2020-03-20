Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Şanlıurfa'da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı - Haberler

Şanlıurfa'da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, il merkezi ve ilçelerde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında diğer etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

20.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:55
Şanlıurfa'da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı
Şanlıurfa Valiliği, il merkezi ve ilçelerde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında diğer etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa'da il merkezi ve ilçelerde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında diğer etkinlikler 30 gün boyunca yasaklandı. Şanlıurfa Valiliği, konu ile ilgili yazı açıklamasında, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri olan toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi diğer illerden katılımlarla birlikte 20 Mart 2020 ile 18 Nisan 2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı - Haberler Pakistan'da maden ocağında patlama: 7 ölü, 4 yaralı - Haberler Dağda mahsur kalan keçi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor - Haberler Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin Cuma namazı kılınmadı - Haberler Hakkari'de taksiciler sağlık personelini ücretsiz taşıyacak - Haberler Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi - Haberler Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi - Haberler Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Loading