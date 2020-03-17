Menü
Haberler ›› Sağlık ››Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı - Haberler

Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dün aldığı cuma ve vakit namazlarına ara kararına uymayan Şanlıurfa Hacı Hamdi Kayısı Camii cemaati, Diyanet'in kararına uymadıklarını ve birlikte namaz kılmaya devam edeceklerini söyledi.

17.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:58

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildiğini açıklamasına rağmen Şanlıurfa Eyyübiye'de bulunan Hacı Hamdi Kayısı Camii'nde bir grup, camiye gitmeye devam edeceklerini ifade etti.

Dünyayı saran koronavirüsü Türkiye'de de 47 kişide tespit edildi. Devlet yetkilileri de salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için üst üste tedbirler alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da camilerde cuma namazı ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildiğini açıkladı.

"DİYANET'İN KENDİ ŞAHSİ FİKRİDİR"

Ancak tahmin edileceği üzere Diyanet'in bu kararına uymayanlar çıktı. Şanlıurfa Eyyübiye'deki Hacı Hamdi Kayısı Camii'nin cemaatinden bir grup cemaatle namaz kılmaya devam edeceklerini açıkladı. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan cemaatten bir kişi "Allah cemaatle namazı emretmişse korona değil koronanın hası gelse bile biz inşallah cemaatle namaz kılmaya devam edeceğiz. Diyanet'in kendi şahsi fikridir uymayacağız" diye konuştu. Cemaatten başka biri "Allah'ın verdiği canı yalnız Allah alır. Biz ondan dolayı korkmuyoruz virüsten. Her zaman camiye geleceğiz" derken bir başkası ise "Keşke camide ölsem" dedi.

Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa, Sağlık, Güncel

İlgili Haberler

Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları ne kadar kapalı?Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları ne kadar kapalı?
Paylaş
Yorumlar (10)
SON İSTASYON:İsterseniz sarılıp öpüşün bize ne cahil topluluğu!
Cevap Yaz 0 1
EKŞİ ELMA:Urfa, Erzurum, Rize niye hep problemli?
Cevap Yaz 0 0
BENCE HAKLI YÖNLERİ VAR:Haklı arkadaşlar
Cevap Yaz 1 0
SİVASLI İBOCAN:Allah, tedbirini al sonra bana bırak der, zamane hocası kafana göre hareket etme, camiye gitmekle birlikte namaz kılmakla müslüman olunmuyor. . Evinde namaz kılanlar müslüman değilmi, cemaat topluluk demektir, engel varsa tedbir almak şart ama namazı bırak anlamını çıkarma. . . Allah yolunda ölmek herkese nasip olmaz, zihninlede islamı yaşayacaksın. . İçinizden biri virüslü olsa ne olacak, ibadetini yapan başka birine bulaştıracak, bunu mu istiyorsun. . ?Böyle yaparsanız camiye gelecek müslüman bulamazsınız.
Cevap Yaz 0 2
HACI ABUZER KARAKILINÇ:Virüsle Allahı yan yana koyan cahil sürüsü. . Yüce Rabbimiz kuranda sürekli o aklınızı kullanın diyo ama kim dinliyor. . . virüs gelirse senin beynine bile girer looo. .
Cevap Yaz 0 1
CONI:ISTE BUNLAR HAHAHAH CAHILLER
Cevap Yaz 3 7
GICIK:İnsan bu kadarmı salak olur.
Cevap Yaz 1 9
URFA:Bİ İBADET EDEN SEN VERSIN. DİNGİL.
Cevap Yaz 1 8
ÜLKEMİN GERZEK İNSANLARI:DURMAK YOOOOOOOOK YOLA DEVAMMMMMM ?????
Cevap Yaz 0 0
ADSIZ:umarım namaz kılarken hayalleriniz gerçek olur.
Cevap Yaz 0 0

Manşet 

Haberler

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Haberler
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haberler
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Haberler
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Haberler
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Haberler
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Haberler
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı