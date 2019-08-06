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Şanlıurfa'da bir kişi elini kıyma makinesine kaptırdı

Şanlıurfa'da elini kıyma makinesine sıkıştıran kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

06.08.2019 21:54 Şanlıurfa'da bir kişi elini kıyma makinesine kaptırdı
Şanlıurfa'da elini kıyma makinesine sıkıştıran kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Karşıkaya Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kazıcı (56) et kıyma makinesiyle domates salçası yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırdı.
Durumu fark eden Kazıcı'nın yakınları, makineye durdurarak sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, Kazıcı'yı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, kolun daha zarar görmemesi için spiral ve demir makasıyla et kıyma makinesini keserek, Kazıcı'yı kurtardı.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kazıcı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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