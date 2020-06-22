Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı kadın ile babasını öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi tartıştığı kadın ve babasını öldürdü.

22.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:16
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi tartıştığı kadın ve babasını öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Halim Ç, dini nikahla birlikte yaşadığı ve bir süre önce tartıştıkları için Bürüncek Mahallesi'ndeki baba evine dönen Aynur Arslan ile görüşmek için yanına gitti.
Halim Ç. bir süre sonra Arslan ve aile bireyleriyle tartışmaya başladı.
Halim Ç'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Aynur Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Arslan'ın babası Hacı Arslan (60) ve yakını Fatih Altuntaş ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hacı Arslan hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Şanlıurfa’da bir kişi tartıştığı kadın ile babasını öldürdü

Kaynak: AA

Etiketler: Aynur Arslan, Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Haber

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