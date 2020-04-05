Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
05.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:40
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.
Akçakale ilçesinin Narlıova Mahallesi ile merkez Karaköprü ilçesinin Şenevler Mahallesi'ndeki bir binada, birer kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahalle ve binada, güvenlik güçlerince önlem alındı.
Kaynak: AA