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Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

05.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:40
Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Şanlıurfa 'da bir mahalle ve bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.
Akçakale ilçesinin Narlıova Mahallesi ile merkez Karaköprü ilçesinin Şenevler Mahallesi'ndeki bir binada, birer kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahalle ve binada, güvenlik güçlerince önlem alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
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