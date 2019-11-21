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Şanlıurfa'da bir PKK/YPG'li terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan PKK/YPG'li bir terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

21.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:02Şanlıurfa'da bir PKK/YPG'li terörist yakalandı
'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan PKK/YPG'li bir terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab bölgesinden terör örgütü mensubu olan bir kişinin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı. Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden sınırı geçmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK mensubu İ.T.'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünün geçirilen terörist, sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, PKK, YPG, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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