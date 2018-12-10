Şanlıurfa'da Bir Terörist Yakalandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:09



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:09

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir terörist yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi Ş.H. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu kadın, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Ş.H'nin daha önce Suriye'de terör örgütü içinde yer aldığı tespit edildi.