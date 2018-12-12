Şanlıurfa'da Bir Terörist Yakalandı

Şanlıurfa
'nın Suriye
sınırındaki Ceylanpınar
ilçesinde, terör örgütü PYD/ PKK
mensubu terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir teröristin yasa dışı yollarla yurda gireceği yönünde istihbarat alan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Güvenlik güçleri, PYD/PKK mensubu teröristi, Boztepe
Mahallesi yakınlarında silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.
Gözaltına alınan örgüt mensubu, sorgulanmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
PKK,Ceylanpınar,Şanlıurfa
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:52