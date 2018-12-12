12 Aralık 2018, 11:52
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Şanlıurfa'da Bir Terörist Yakalandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/ PKK mensubu terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir teröristin yasa dışı yollarla yurda gireceği yönünde istihbarat alan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçleri, PYD/PKK mensubu teröristi, Boztepe Mahallesi yakınlarında silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.

Gözaltına alınan örgüt mensubu, sorgulanmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. PKK,Ceylanpınar,Şanlıurfa
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:52