Şanlıurfa'da Bir Terörist Yakalandı

Şanlıurfa
'nın Suriye
sınırındaki Ceylanpınar
ilçesinde, terör örgütü PYD/ PKK
mensubu bir terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir teröristin yasa dışı yollarla Suriye'den yurda gireceği yönünde istihbarat alan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Güvenlik güçleri, PYD/PKK mensubu teröristi, Boztepe
Mahallesi yakınlarında silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.
Gözaltına alınan örgüt mensubu, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
14 Aralık 2018 Cuma 18:02