Şanlıurfa'da Bir Terörist Yakalandı

Kaynak: AA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist, silahı ve mühimmatıyla yakalandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.Teröristin üzerinde yapılan aramada ise bir uzun namlulu silah ile 39 adet fişek ve bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.