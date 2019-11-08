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Şanlıurfa'da böbrek nakli hazırlık eğitimi

Şanlıurfa'da böbrek nakli eğitimi programı başladı.

08.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:08 Şanlıurfa'da böbrek nakli hazırlık eğitimi
'da böbrek nakli eğitimi programı başladı.
Kalkınma Ajansı ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından aynı hastanenin Haliliye Ek Binası Konferans Salonu'da böbrek nakli eğitimi programı düzenlendi.
Programın Proje Koordinatörü Opr. Dr. Metin Yalçın, Suriyeli misafirlerle nüfusu 3 milyona yaklaşan Şanlıurfa'da, henüz bir böbrek nakli operasyonunun yapılmamasının eksiklik olduğunu söyledi.
Yalçın 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası dolayısıyla bu eksikliğe dikkati çekmek istediklerini, bu amaçla eğitim programını düzenlediklerini belirtti.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Böbrek Nakli Birim Sorumlularından Prof. Dr. Turgut Pişkin de organ naklinin küçük bir kıvılcımla başlayan bir ateşe benzediğini ifade etti.
Organ nakli merkezinin Şanlıurfa için bir ihtiyaç olduğuna inandıklarını aktaran Pişkin, "Başlangıç olarak yanınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğer bütün kurumlar bu programın kurulmasında iş birliği içinde çalışırsa biz her türlü yardımı yapmaya hazırız. Umarım program başarılı olur." diye konuştu.
Konuşmanın ardından böbrek nakli konusunda sunumlar yapıldı.
Eğitimin 3 gün devam edeceği öğrenildi.

Mehmet Akif İnan, Karacadağ, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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