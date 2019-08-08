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Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandı

Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olduğu öne sürülen kişi, patlayıcı madde ile gözaltına alındı.

08.08.2019 13:44 Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandı
Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olduğu öne sürülen kişi, patlayıcı madde ile gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Haşimiye Meydanı'nda polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şüpheli, elindeki poşeti atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yolu trafiğe kapatarak çevredekileri uzaklaştırdı. Özel giyimli bomba imha ekipleri tarafından incelenen poşet, kontrollü olarak imha edildi. Poşetin içerisindeki patlayıcı madde olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlının kentte bombalı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Şanlıurfa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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