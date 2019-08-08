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Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandı

Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığı yapan PYD/PKK'lı terörist, plastik patlayıcıyla gözaltına alındı.

08.08.2019 16:10 Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandı
Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığı yapan PYD/PKK'lı terörist, plastik patlayıcıyla gözaltına alındı.
Haşimiye Meydanı'nda polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Takip edildiğini anlayan terörist, elindeki poşeti atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu terörist, polislerce yakalandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yolu trafiğe kapatarak çevredekileri uzaklaştırdı. Özel giyimli bomba imha uzmanları tarafından incelenen poşet, kontrollü olarak imha edildi.
Yapılan ilk incelemede poşette plastik patlayıcı madde bulunduğu, bombanın etsini arttırılması için çelik bilyelerle güçlendirildiği tespit edildi.
Gözaltına alınan ve terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen terörist, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Teröristin kentte bombalı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Şanlıurfa, Polis, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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