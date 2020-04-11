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Şanlıurfa'da caddeler ve sokaklar boşaldı

ŞANLIURFA'da, İçişleri Bakanlığının genelgesine göre gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

11.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:40
Şanlıurfa'da caddeler ve sokaklar boşaldı

ŞANLIURFA'da, İçişleri Bakanlığının genelgesine göre gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa kent merkezinde cadde ve sokaklar boşaldı. Görevliler dışında kimsenin olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda gördüğü vatandaşları uyararak, evlerine gönderdi. Kurallara uymayanlara ise idari ceza uygulanacağı belirtildi. Trafik polisleri tek tek araçları durdurup izin belgesi kontrolü yaptı. İzni olmayanlar ise evde kalmaları konusunda uyarıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
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