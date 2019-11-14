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Şanlıurfa'da cami için toplanan yardım paralarının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da bir caminin tadilatı için toplanan paraların çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

14.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:54Şanlıurfa'da cami için toplanan yardım paralarının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı
'da bir caminin tadilatı için toplanan paraların çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesindeki Camisi'ne giren kimliği henüz tespit edilemeyen 3 çocuk, cami tadilatı için toplanan 9 bin 500 lirayı çaldı.
Sabah namaz kıldırmak için camiye gelen imam, durumu fark ederek polise bildirdi.
Cami ve dernek binasında inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda 3 çocuğun duvara tırmanarak girdikleri camiden paraları alıp çıktıkları görülüyor.

Süleymaniye, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: AA

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