15.06.2019 00:07
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Şanlıurfa'da çöl varanı bulundu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan "çöl varanı" korunma altına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan "çöl varanı" korunma altına alındı.
Karaköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hamurkesen Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çöl varanı olduğunu fark edenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine mahalleye giden ekipler, çalışma sonucunda evin bahçesinde yakaladığı çöl varanını Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine teslim etti.
Rehabilitasyon görevlileri tarafından kontrolleri yapılan çöl varanının bir süre sonra doğal yaşam alanını bırakılacağı belirtildi.Şanlıurfa'da çöl varanı bulundu
Kaynak: AA
Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel

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