Şanlıurfa'da Dbp'li Eski Yöneticilere Hapis Cezası

15 Kasım 2018 Perşembe 11:50



15 Kasım 2018 Perşembe 11:50

Şanlıurfa'da 'Terör örgütü propagandası yaptıkları' iddiasıyla yargılanan DBP'li eski Suruç belediye meclis üyesine 10 yıl 8 ay, eski ilçe yöneticisi 2 kişiye ise 7 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar eski Suruç Belediye Meclisi üyesi İbrahim Uğurlu, eski DBP Suruç ilçe yöneticilerinden İsmail Şahin ve Sami Kılıç ile avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanıklar, herhangi bir örgütün propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu. Savcı ise mütalaasında, sanıkların, ilçede DBP'li belediyenin döneminde gerçekleştirilen programlarda terör örgütünü övücü konuşmalar yaptığını, terörist cenazelerine katıldıklarını, terör örgütü PKK'nın lehine toplantı ve gösterilere katıldıklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.Mahkeme heyeti, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan sanık İbrahim Uğurlu'ya 10 yıl 8 ay, İsmail Şahin ve Sami Kılıç'a ise 7 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.Öte yandan, sanıklar, 12 Aralık 2016'da ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. - ŞANLIURFA