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Şanlıurfa'da DEAŞ'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'da DEAŞ'lı terörist yakalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.

02.10.2019 03:02
Şanlıurfa'da DEAŞ'lı terörist yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Güvenlik güçleri Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağı öğrenilen Daiş tel Abyad emiri H.İ. teröristin yakalanması için önlemlerini artırdı. Ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen teröristi yakalayarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde çok sayıda örgütsel doküman, cep telefonu ve bazı belgeler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesine götürülen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.
Şanlıurfa'da DEAŞ'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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