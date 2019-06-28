28.06.2019 15:10
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu 7 gözaltı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltıŞanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde emirinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa 'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde emirinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Suriye 'den Türkiye 'ye gelen terör örgütü DEAŞ'ın örgüt içerisinde sözde emir düzeyinde faaliyet gösteren kişilerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi'nde görevli polisler ile jandarma tarafından ortak operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda açılmayan kapıları koçbaşı kullanarak kıran güvenlik güçleri, aralarında örgütün sözde emirinin de bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde örgütsel dokümanlar ile dijital materyal ele geçirilen 7 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.
Kaynak: DHA
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