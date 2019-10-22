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Şanlıurfa'da deaş ve pkk operasyonlarında 35 tutuklama

Şanlıurfa'da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklamaŞANLIURFA'da polis tarafından terör örgütü PKK ile DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 35'i tutuklandı.

22.10.2019 12:09
Şanlıurfa'da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklama
ŞANLIURFA'da polis tarafından terör örgütü PKK ile DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 35'i tutuklandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada PKKKCK-PYDYPG ile DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik savcılık koordinesinde operasyonlar düzenlendiği belirtildi. PKKKCK ile PYDYPG silahlı terör örgütünün illegal sözde meclis ve gençlik yapılanmasını oluşturan silahlı terör örgütü mensupları ile işbirlikçik yapanlara yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılık sorgusunun ardından, 12'si ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 30'u ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Operasyonlar kapsamında terör örgütü üyesi olma suçundan haklarında arama kararı bulunarak yakalanan 2 şüpheli de tutuklandı. Öte yandan eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi de polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da deaş ve pkk operasyonlarında 35 tutuklama

Şanlıurfa, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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