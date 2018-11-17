Şanlıurfa
'da, 'Dengbej' geleneği yaşatıldı
ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesince organize edilen Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa
'da Müzik sempozyumu kapsamında, Güneydoğu Anadolu bölgesinin özellikle Kürt yöre halkının yaşam biçimi, gelenek ve göreneklerini yansıtan Dengbej Geleneği dinletisi düzenlendi. Tarihi Gümrük hanında bir araya gelen dengbejler, birbirinden güzel türküleri okuyarak dinleyicilerine unutulmaz bir geleneği yaşattılar.
Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik sempozyumu kapsamında unutulmaya yüz tutmuş ve Kürt kültüründe önemli bir yeri olan dengbej geleneği tarihi Gümrük hanında yaşatıldı. Toplumsal sorunlardan, yapılan zulümleri ağıt şeklinde Kürtçe olarak türkü şeklinde yorumlayan dengbejlerin sahne aldığı gösteri büyük ilgi gördü. Tarihi Gümrük Han
'ında gerçekleştirilen etkinlikte, Hilvan
ilçesinden gelen Dengbejler Mahmut Aydoğdu, Cuma Aktanbaş ve İsmail Turgut
, yüzyıllar önce yaşanmış aşıkların ve acıların anlatıldığı uzun hava ve ezgileri Kürtçe seslendirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı programda dengbejleri tarihi hana gelerek dinlemeye çalışan yerli ve yabancı turistler uzun süre dengbejleri cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Zaman zaman vatandaşların da eşlik ettiği ezgileri, turistler ilgiyle dinledi. Büyük ilgi gören Dengbej Mahmut Aydoğdu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nde dengbej geleneğinin yüzyıllardan beri sürdüğünü belirterek şunları söyledi
Şanlıurfa'da böyle bir geleneğin yaşatılması için emek veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Daha önceleri televizyon, radyo yokken dedelerimiz, babalarımız sıra gecelerinden veya köy odalarında bir araya geldiklerinde, içlerinden geldiği gibi çeşitli ezgileri seslendirirdi. Dengbejlik bir kültürdür, bunun içinde yaşanmış aşklar ve acılar var. Bizler, dedelerimizden ve babalarımızdan kalan bu mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizden duyduğumuz aşkları ezgi şeklinde seslendiriyoruz. Bu ezgilerin ve uzun havaların kaynağı beli değil, dilden dile dolaşır. Yetkililerimizden talebimiz, bu kültürün ve geleneğin yaşatılarak destek çıkılmasıdır. Son yıllarda yörede dengbej sayısı çok azaldı. Yeni nesillere bu geleneği aktarmamız gerekiyor.
Dengbej İsmail Turgut da 40 yıldır dengbejlik yaptığını belirterek, Bizler dengbejler olarak kültürümüzü yaşatıyoruz. Yöremizdeki ezgileri Kürtçe seslendiriyoruz. Son yıllarda kültürümüzün birçok değeri kayboldu. Sağ olsun büyükşehir belediyemiz böyle bir etkinlik düzenleyerek bu kültürü ayakta tutmaya çalışıyor. Onlardan talebimiz kentte bir dengbej evinin yapılması. Yeni nesil gelip bu kültürü görüp yaşaması gerekiyor. diye konuştu.
Şanlıurfa
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:59