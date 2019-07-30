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Şanlıurfa'da devrilen kamyonun şoförü öldü

ŞANLIURFA'da, şarampole devrilen kamyonun şoförü Sinan Erkut (47), hayatını kaybetti.

30.07.2019 12:17 Şanlıurfa'da devrilen kamyonun şoförü öldü
ŞANLIURFA'da, şarampole devrilen kamyonun şoförü Sinan Erkut (47), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir- Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Sinan Erkut yönetimindeki 63 F 2735 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Erkut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Erkut'un cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.
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Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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