Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Viranşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
28.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:36
Viranşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onur Abak'ın kullandığı 34 ZD 1692 plakalı tır, Viranşehir- Şanlıurfa Karayolunun 23. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Abak, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Abak, ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Onur Abak'ın kullandığı 34 ZD 1692 plakalı tır, Viranşehir- Şanlıurfa Karayolunun 23. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Abak, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Abak, ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel