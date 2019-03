Şanlıurfa'da Dicle Elektrik Çalışanlarına İsg Eğitimi

Kaynak: İHA

En tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet yürüten Dicle Elektrik, iş kazalarını önlemek için her yıl periyodik olarak gerçekleştirdiği İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) eğitimlerini sürdürüyor. Şanlıurfa 'da gerçekleştirilen eğitime Dicle Elektrik bünyesinde görev yapan bin 300 personel katıldı.Dicle Elektrik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca her yıl tüm çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğitimi veriyor. Diğer illerden sonra bu kez Şanlıurfa'da gerçekleştirilen İSG eğitimi 1 hafta sürdü. İSG uzmanları Mehmet Emin Corku, Gökhan Ünal , Fatma Tarhan, Hasan Aydın Aşkın, Mehmet Akbaş iş kazalarının yaşanmaması için alınması gereken önlemleri yaşanan olumsuz örnekleri ile anlattılar. İSG uzmanları, çalışanlardan iş güvenliği için iş yeri tarafından verilen kişisel koruyucu malzemelerin büyük, küçük ayırımı olmaksızın her işte mutlaka kullanılması gerektiğine dikkat çekerken, acil durum planı, elektrik çarpmalarında yapılması gereken müdahale gibi konularda bilgiler verdi.Tatbiki ilk yardım eğitimiEğitim süresince iş yeri hekimleri Ahmet Sever ve Veysel Dağ da iş kazalarının önlenmesi için yapılması gerekenleri anlatırken, yaşanabilecek olası iş kazalarında ilk yardımın nasıl yapılması gerektiğini tatbiki olarak gösterdiler. Tatbiki ilk yardım müdahalelerini eğitim için burada bulunan saha çalışanları da başarıyla yaptı. Çalışanlar, maket üzerinde kalp masajı ve suni solunum uygulamaları gerçekleştirdi.Hayatınızdan önemli değilUzmanlar, yeni iş kazalarının yaşanmaması için geçmiş yıllarda yaşanmış kazalardan örnekler vererek, yapılan hatalar ile ilgili katılımcıları uyardılar. Slaytlar eşliğinde gerçekleştirilen bu eğitim sırasında uzmanlar, özellikle sahada görev yapan personele uyarılarda bulunurken, en tehlikeli iş kollarından birinde görev yaptıklarını unutmamalarını isteyerek, "Her işinizi mutlaka gerekli tüm tedbirleri aldıktan sonra yapınız. Hiçbir şey sizlerin hayatından daha önemli değildir" uyarısında bulundu.Eğitim çalışmalarıyla ilgili konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, iş kazalarının yaşanmaması için alınan tedbirlerin yanında bu eğitimlerin önemli olduğunu söyledi. - ŞANLIURFA