14 Aralık 2018, 23:29
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Doktor, Mesai Çıkışı Aracına Binerken Bir Hasta Tarafından Darp Edildi

Doktor, Mesai Çıkışı Aracına Binerken Bir Hasta Tarafından Darp Edildi

Şanlıurfa'da uzman doktor, aracına binerken henüz bilinmeyen bir nedenle bir hasta tarafından darp edildi. Yüzünden yaralanan doktor, tedavi altına alınırken saldırgan ise kayıplara karıştı.

Şanlıurfa'da dahiliye uzman doktorun hasta tarafından darp edildiği iddia edildi.

ARACINA BİNERKEN BİR HASTA TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa merkezde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre, hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Ebru Kılıç G. henüz öğrenilemeyen bir nedenden mesai çıkışı aracına binmek üzereyken bir hasta tarafından darp edildi.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Yüzünden yaralanan doktor, hastanede tedavi altına alınırken saldırganın ise kaçtığı belirtildi. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Akif İnan,Şanlıurfa
14 Aralık 2018 Cuma 23:29



YORUMLAR (4)
77: Kurban olun doktorlara kaba saba orman yaratiklari
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  • CVP : Yakinda gorursunuz inceligi kabaligi. Odalarina giremeyeceksiniz. Hukumetimiz tum imkanlarini maaslari iyilestirmisken, hala hizmet etmeyi beceremiyorlar. Maasi doner sermayeyi al yat. Asgari ucretle milletin anasi agliyor, vergisini oduyor. Bu millete orman yaratigi demeniz cok ayip.
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KAPAK: Olayin icini bilmiyorum, lakin hic uzulmedim.haketmistir kesin. Gecen hastaneye gittim 1 gun istirahat istedim. Gercekten cok hastaydim. Dinlenmem gerekiyordu. Senelik iznimde yoktu. Anlatamadim derdimi, bende ilac alip isime gidip calisiyorum diye ukelaca cevaplar. Kivrana kivrana calistim.Valla kalem kimdeyse kendini kral zannediyor, iste boyle yuzunuzu dagitirlar
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  • SUSKUN : içini bilmiyorsan dışını bil kelime kurmayı bilmiyorsun yorum yapıyorsın
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  • KAPAK : olayın içini bilmiyorsun ama kesin hak etmiştir diyorsun. 1 günlük istirahat verseymiş fikrin değişecekmiş yani. anlatamadım derdimi demişsin bi de. muhtemelen gittiğin doktor da derdini anlatamamış. veterinere gitmen gerektiği konusunda yeterince bilgilendirilemişsin. üzüldüm adına.
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