Şanlıurfa'da domates yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa
'da kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet Altunpak idaresindeki 63 NC 826 plakalı domates yüklü kamyon, Şanlıurfa - Diyarbakır
kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Altunpak, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından boş tarlaya saçılan domatesler, kasalara doldurularak başka kamyona yüklendi.
Kaza yapan aracın Mersin'den aldığı domatesleri, Siverek ilçesindeki sebze haline götürüldüğü öğrenildi.