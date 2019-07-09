09.07.2019 15:17
Haberler» Güncel» Haber

Şanlıurfa'da domates yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet Altunpak idaresindeki 63 NC 826 plakalı domates yüklü kamyon, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Altunpak, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından boş tarlaya saçılan domatesler, kasalara doldurularak başka kamyona yüklendi.
Kaza yapan aracın Mersin'den aldığı domatesleri, Siverek ilçesindeki sebze haline götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:54   15 TEMMUZ GECESİNİN DHA KAMERASINA YANSIYAN EN ÇARPICI ANLARI 3
16:54   Tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı
16:54   Cenaze yolunda trafik kazası: 5 yaralı
16:53   'Vekaletle kurban' kesiminde hedef 2018 bağışçı sayısını geçmek
16:53   Sivas'ın 3 boyutlu kadastro modeli oluşturuldu
16:53   Kars'ta PKK'ya ait 10 sığınak imha edildi
16:53   Başpehlivan Ali Gürbüz için tören (2)