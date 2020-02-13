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Şanlıurfa'da donmak üzere olan kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren bir kişinin yardımına UMKE yetişti.

13.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:42Şanlıurfa'da donmak üzere olan kişi kurtarıldı
'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren bir kişinin yardımına UMKE yetişti.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İ.H D, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçesi Büyük Alanlı Mahallesi'ndeki boş bir alanda mahsur kaldı.
Donma tehlikesi geçiren İ.H.D. cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen UMKE görevlileri, İ.H.D'yi Balıklıgöl Devlet Devlet Hastanesine kaldırdı.
İ.H.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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