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Şanlıurfa'da düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

11.11.2019 00:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:36Şanlıurfa'da düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
'da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akabe Yokuşu'nun Şahin Tepesi mevkisinde yaşandı. Batıkent Mahallesi'ndeki düğünden dönenlerin içinde bulunduğu Mehmet Ç. yönetimindeki 55 GY 114 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte Mesut Özçur (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mesut Özçur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis ekipleri, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri ise araç üzerinde inceleme yaptı. Yolun temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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