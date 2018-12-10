Şanlıurfa'da Düğün Konvoyunda Terör Gözaltısı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğün konvoyunda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları sallayan 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, düğün konvoyunda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarının sallandığını fark etti.
Konvoyu durduran ekipler, bez parçalarının bulunduğu 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
PKK,Şanlıurfa
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:50