Haberler » 3. Sayfa » Haber

Şanlıurfa'da düğünde maganda dehşeti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş eden maganda davulcu ile düğünde halay çeken bir genci vurdu.

26.09.2019 21:29Şanlıurfa'da düğünde maganda dehşeti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş eden maganda davulcu ile düğünde halay çeken bir genci vurdu. Davulcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Küçük Mutlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre halay çekildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düğünde silahla havaya ateş açıldı. Seken mermilerin başına isabet ettiği düğün davulcusu Yılmaz Sağın (30) ve halayda oynayan Hüseyin D. (16) yaralandı. Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan davulcu Yılmaz Sağın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hüseyin D.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri düğün sahibi ile havaya ateş ettikleri belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Davulcu ile yaralının kimin silahından çıkan kurşunlarla vurulduklarını belirlemek için çalışma devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:42 Avcılar Denizköşkler'de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
23:36 Fındık hırsızları kamerada...Biri etrafı kolaçan etti, diğeri evin duvarına işedi
23:29 Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi
23:24 AFAD, deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı
23:23 Dolandırdıkları yaşlıların ellerini öpmeyi ihmal etmemişler
23:22 Bahçelievler'de iki bina daha tedbir amaçlı mühürlendi
23:19 Düğünde maganda dehşeti...Maganda kurşunu davulcuyu öldürdü