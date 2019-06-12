Şanlıurfa'da "Dünya Çevre Günü" kutlandı

Kaynak: AA

Şanlıurfa'da "Dünya Çevre Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklik, Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirildi.Etkinlikte ilkokul öğrencileri tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlanan defile gösterisi katılımcıların beğenisine sunuldu.Çocukların sahne aldığı ve çevreye duyarlılığı konu alan müzikal ve tiyatro gösterilerinin sunulduğu etkinliğe katılan çocuklar ise keyifli anlar yaşadı.Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam eden Sıfır Atık Projesi kapsamında, kent genelindeki okullarda gerçekleştirilen "atık malzemeler kullanılarak yeni bir ürün oluşturulması" yarışmasında dereceye giren okullara hediye verildi."30 bin öğrenciye eğitim verdik"Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Mehmet Demir, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.Çevreci bir belediye olarak çok yönlü çalışmalar yaptıklarını belirten Demir, bu alanda yürüttükleri faaliyetlere halktan daha fazla destek beklediklerini dile getirdi.Herkesin daha temiz bir çevreye ihtiyaç duyduğunun şüphesiz olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:"Son 4 yılda 30 bine yakın öğrenciye çevre eğitimi verdik. Eğitim verdiğimiz öğrenci sayısının buna rağmen az olduğunu düşünüyoruz. Gelecekteki 10 yıl hedeflerimize 5 yıl içerisinde daha erken ulaşmak için çok çaba gösteriyoruz. Biz okullarda teşvik edici uygulamalar yaptık, okullarda öğretmenlerimize yönelik eğitimler verdik. Okullarımıza eğitim ve hediyeler verdik. Okullarımızın çevre ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdik. Çevre gönüllüsü belediye olarak bu işin koordinasyonunu yürütüyoruz. Halkımızın da desteğini arttırarak sürdürmesini bekliyoruz."Etkinlik, çevre konusunda çeşitli okullardan öğrencilerin yaptığı eserlerin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.