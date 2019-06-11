Şanlıurfa'da Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü etkinliği

Şanlıurfa
Valiliği Açık Kapı Birimi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından "12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara yönelik yüz boyama, ebru, oyuncak yapma ve atölye çalışmaları yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, yaptığı konuşmada, çocuk işçiliğini ortada kaldırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında uzman personellerden oluşan mobil ekipler oluşturulduğunu hatırlatan Bilici, ekiplerin sokak sokak dolaşarak çalıştırılan ve dilendirilen çocuklar hakkında gerekli sosyal inceleme ve değerlendirmeleri yaptığını ifade etti.
Yapılan çalışmaları takip ettiklerini anlatan Bilici, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla belli periyotlarla seminerler düzenlediklerini ve eğitimler verildiğini kaydetti.
Programa Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
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